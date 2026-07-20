Замість смітника – знижки: в ЄС запрацювали нові правила для продавців одягу

У країнах Європейського Союзу набули чинності нові правила, які забороняють великим компаніям знищувати непродані одяг і взуття. Відтепер бізнес повинен шукати інші способи розпорядження такими товарами.

Що змінилося для компаній ЄС

Нові правила ЄС запровадили, щоб скоротити відходи, пише DPA.

Раніше частина виробників і ритейлерів утилізувала нові речі, адже це нерідко було дешевше, ніж їх зберігання, ремонт або повторний продаж. Тепер нові правила зобов'язують великі компанії:

перепродавати непродані товари;

передавати їх благодійним організаціям;

використовувати інші способи повторного використання продукції.

Проте регламент передбачає низку винятків. Утилізація допускається, якщо товари є небезпечними, пошкоджені або забруднені, непридатні для ремонту чи повторного використання.

Німецька федерація роздрібної торгівлі (HDE) заявила, що заборона може бути вигідною для споживачів, оскільки вона збільшить пропозицію товарів зі знижкою через торгові точки, ринки розпродажу та канали секонд-хенду.

Керуючий директор Стефан Гент також бачить потенційні переваги для навколишнього середовища, «оскільки менше майже нового одягу знищується, а вироби частіше перепродаються або жертвуються».

Який ефект для довкілля і що каже бізнес

За даними Європейської комісії, щороку в Європі знищується від 4% до 9% непроданого текстилю, який так і не потрапляє до покупців. У результаті утворюється близько 5,6 мільйонів тонн викидів CO₂.

У ЄС очікують, що нові правила допоможуть скоротити обсяги текстильних відходів і зменшити негативний вплив модної індустрії на довкілля. Разом з цим представники ритейлу зазначають, що виконати нові вимоги буде непросто. Серед основних проблем:

пошкоджена упаковка товарів;

високі витрати на логістику;

відсутність попиту на окремі товари;

низька вартість продукції, яка робить її повторний продаж економічно невигідним.

До слова, в Євросоюзі також намагаються боротися з китайськими маркетплейсами Temu та AliExpress.

З 1 липня 2026 року в Європейському Союзі почав діяти новий митний збір у розмірі 3 євро на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, які надходять із третіх країн. Він застосовується до кожної категорії товарів у відправленні, а не до всієї посилки загалом. Діятиме така зміна як тимчасовий механізм до запуску нової митної системи ЄС, яка запланована на 2028 рік