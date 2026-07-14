Яку ручну поклажу дозволять перевозити безкоштовно

Таке рішення для авіакомпаній ухвалила Європейська комісія, пояснивши, що нововведення зробить тарифи більш прозорими, пише Sky News.

Нові правила передбачають, що кожен пасажир зможе без додаткової плати взяти на борт особисту річ (рюкзак, сумку), яка поміщається під сидінням, а також додаткову ручну поклажу розміром до 40 × 30 × 15 сантиметрів.

Таким чином, право на перевезення невеликої валізи стане частиною базового тарифу, а не окремою платною послугою.

Чи подорожчають авіаквитки

У Єврокомісії зазначають, що авіакомпанії повинні будуть відображати повну вартість перельоту ще до початку бронювання. Це означає, що:

ціна квитка вже включатиме норму безкоштовної ручної поклажі;

пасажирам стане простіше порівнювати пропозиції різних перевізників;

прихованих доплат за стандартну ручну поклажу має стати менше.

Не виключається, що після запровадження нових правил стартова ціна квитків може зрости, особливо у бюджетних авіакомпаній. Причина проста: зараз багато лоукостерів заробляють саме на додатковій оплаті за валізи.

Водночас перевізникам дозволять залишити дешевші тарифи для пасажирів, які готові подорожувати лише з маленькою особистою сумкою без додаткової ручної поклажі.

Що кажуть в Ryanair, easyJet та Wizz Air

Деякі популярні авіакомпанії вже зараз фактично відповідають новим вимогам.

Ryanair дозволяє безкоштовно перевозити особисту ручну поклажу розміром 40 × 30 × 20 сантиметрів, що навіть більше за мінімальний стандарт, запропонований ЄС. У easyJet базовий тариф уже включає безкоштовну ручну поклажу розміром до 40 × 36 × 20 сантиметрів. За даними компанії, майже 40% пасажирів подорожують саме з такою поклажею. Натомість Wizz Air поки не повідомила, коли саме адаптує свої правила до нових європейських вимог.

Очікується, що нові вимоги набудуть чинності у 2027 році. Водночас точну дату запуску реформи Європейська комісія поки що не оголосила. До цього часу авіакомпанії мають підготуватися до нових правил та переглянути власні тарифи.

Коли в Україні відновлять авіасполучення?

У міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби пояснили для 24 Каналу, що поки триває воєнний стан, то мова про відкриття повітряного простору в Україні не йде.

Відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації. На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу,

– йдеться у коментарі.

Попри це, в міністерстві вже готуються до майбутнього відновлення авіасполучення, зокрема створено спеціальну робочу групу за участі представників аеропортів, авіакомпаній та профільних органів для того, щоб напрацювати практичні рішення та план щодо відновлення польотів.