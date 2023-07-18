Став на сторону росіянина: мільярдер Бренсон просить зняти санкції з Тінькова

Російський банкір Олег Тіньков перебуває під санкціями Великої Британії. Місцевий мільярдер Річард Бренсон, який також є послом United24, просить зняти з нього обмеження.

До Міністерства закордонних справ Великої Британії надійшов лист від мільярдера та засновника Virgin Galactic Річарда Бренсона. Той просить уряд зняти санкції з російського банкіра Олега Тінькова.

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Чому Бренсон почав вступатися за Тінькова

За словами Бренсона, він знає Тінькова вже 20 років. Він переконаний, що той ніколи не був олігархом, тому потрапив у санкційний список випадково.

Я завжди знав його як самостійного динамічного підприємця. Через це він мені подобається, я підтримував його і продовжую це робити,

– написав мільярдер.

Нагадаємо, що Бренсон є послом United24 та відвідав Україну минулого квітня.

Що робив Тіньков після початку повномасштабної війни

Зараз відомий російський банкір мешкає у Лондоні. Минулого року він оголосив, що відмовляється від свого російського громадянства.

У квітні 2022 року він продав свій російський бізнес за дуже заниженою ціною – активи оцінювали у 6 мільярдів доларів, але позбувся свого пакета акцій за 300 мільйонів.

Також банкір засуджував війну Росії проти України, але також пропонував Заходу "дати Путіну можливість зберегти обличчя".