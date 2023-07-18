Для росіян незабаром навіть особиста гігієна незабаром стане великою проблемою. Один із найбільших виробників у світі Essity повідомив про те, що нарешті зумів звершити угоду про повний вихід з Росії.

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Вихід з Росії завершено

Як повідомив шведський виробник товарів для гігієни та здоров'я, йому нарешті вдалося позбутися російського активу. Відтак, тепер можна констатувати остаточний вихід компанії з Росії.

Робота у цьому напрямку розпочалася ще у квітні 2022 року, а росіяни створили багато перешкод, які заважають західному бізнесу йти з їхнього ринку.

З початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з Росії. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після довгого і складного процесу,
– йдеться у повідомленні.

Найбільш популярними є такі бренди компанії:

  • TENA;
  • Tork;
  • Actimove;
  • JOBST;
  • Knix;
  • Leukoplast;
  • Libero;
  • Libresse;
  • Lotus;
  • Modibodi;
  • Nosotras;
  • Saba;
  • Tempo;
  • TOM Organic;
  • Vinda;
  • Zewa.

Активи компанії у Росії знецінилися до 116 мільйонів доларів. Покупцем стала ТОВ "Нові технології", власником якої є Ігор Шилов.