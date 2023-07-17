Портал "Дія" після успішної "бавовни" на Кримському мосту вирішив нагадати українцям про можливість придбати військові облігації. Це не лише вдала інвестиція з гарантованим прибутком, а й підтримка наших героїв.

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Надійна інвестиція та наближення перемоги

Можливість придбати військові облігації з'явилася приблизно 10 місяців тому. Впродовж цього періоду українці придбали цінні папери на 1,5 мільярда гривень.

Кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте,

– нагадали у "Дії".

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Що потрібно зробити, аби придбати військові облігації:

заходимо у застосунок "Дія";

натискаємо "Військові облігації" на головному екрані;

обираємо облігації, кількість та партнера;

здійснюємо оплату.

Кожна облігація має назву тимчасово окупованого українського міста. Зараз доступні Ялта, Севастополь, Нова Каховка, Сімферополь, Крим та Донецьк.