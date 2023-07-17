Портал "Дия" после успешной "бавовны" на Крымском мосту решил напомнить украинцам о возможности приобрести военные облигации. Это не только удачная инвестиция с гарантированным доходом, но и поддержка наших героев

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Надежная инвестиция и приближение победы

Возможность приобрести военные облигации появилась около 10 месяцев назад. За этот период украинцы приобрели ценные бумаги на 1,5 миллиарда гривен.

Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций покупаете, тем больше прибыли получите,

– напомнили в "Дие".

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Что нужно сделать, чтобы приобрести военные облигации:

заходим в приложение "Дия";

нажимаем "Военные облигации" на главном экране;

выбираем облигации, количество и партнера;

производим оплату.

Каждая облигация называется временно оккупированного украинского города. Сейчас доступны Ялта, Севастополь, Новая Каховка, Симферополь, Крым и Донецк.