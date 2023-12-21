Відомий виробник шин Bridgestone продає усі активи у Росії

На російському ринку стане на одну іноземну компанію менше. Цього разу втечу від окупантів вдалося оформити японському виробнику шин Bridgestone.

Bridgestone йде з російського ринку

Компанія Bridgestone ще у жовтні 2022 року повідомила про те, що шукає покупця для російських активів та йде від окупантів. Втім, процес неабияк затягнувся, і чекати на угоду потрібно було понад рік.

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Після довгих місяців очікування Bridgestone Europe заявила, що нарешті може попрощатися з російськими активами. Покупцем буде диверсифікована холдингова компанія S8 Capital.

! Bridgestone працює на російському ринку з 1998 року. Свою діяльність у Росії компанія припинила у березні 2022 року.

Bridgestone була присутня на російському ринку з 1998 року. Компанія призупинила все виробництво діяльності в Росії в березні минулого року.

Угода отримала усі необхідні дозволи на те, щоб бути здійсненою. У ній йдеться про завод із виробництва шин в Ульяновську та московський офіс, де були відділи продажів та маркетингу. До покупця також переходять усі 1000 співробітників.

Група S8 Capital належить Армену Саркісяну. У травні йому вдалося придбати шинний завод Continental Калузі, а також викупити потужності російського "Кордіанта" в Омську та Ярославлі.