Щоб припинили страйки: британський телеком-гігант погодився підвищити зарплати працівникам

Британський телекомунікаційний гігант BT дійшов згоди з профспілками щодо підвищення зарплат своїм співробітникам. Так, заробіток працівників, які нині отримують 50 тисяч фунтів стерлінгів і менше на рік, у 2023 році у середньому зросте на 1,5 тисячі фунтів у річному вимірі.

Угода, яку представлять членам профспілок, може покласти край страйкам на підприємстві. У BT заявили, що за домовленістю загалом 85% її співробітників у Великій Британії отримають підвищення зарплати.

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Британська BT підвищить зарплати співробітникам, щоб вони припинили страйкувати

Як зазначає британський телеком-гігант, разом з підвищенням зарплати у квітні, загальне зростання заробітку для найбільш низькооплачуваних співробітників BT з наступного року становитиме понад 15%, якщо порівнювати з аналогічним періодом торік.

Профспілки CWU та Prospekt, які вели перемовини з BT, рекомендуватимуть своїм членам та співробітникам телекомунікаційного гіганта погодитись на нові умови. Генсек CWU Дейв Ворд зазначив, що угода б не відбулась, якби тисячі працівників BT Group не страйкували влітку цього року.

Хоробрість, яку проявили ці працівники, викликала співчуття всередині країни і змусила компанію (BT – ред. 24 канал) припинити самолюбування,

– заявив представник профспілки.

До слова, підвищення зарплати торкнеться усього технічного персоналу, а також 51% усіх менеджерів компанії у Великій Британії. У CWU підкреслили, що угода означатиме зростання заробітку розміром від 6 до 16%, залежно від категорії та посади працівника.

Контекст

Влітку 2022 року тисячі працівників BT почали страйкувати, що стало наймасовішим протестом проти низьких зарплат у Великій Британії серед співробітників телекомунікаційних компаній з 1987 року.

При цьому, телеком-галузь є лише однією із низки британських секторів, де працівники страйкували цьогоріч, вимагаючи покращення умов праці, – також на протести виходили, зокрема, залізничники, поштарі й портовики.

Додамо, що інфляція у Великій Британії, унаслідок якої зростають і ціни у країні, нині складає 11,1%. Більшість профспілок країни закликали компанії до підвищення зарплат відповідно до зростання вартості життя.