Чтобы прекратили забастовки: британский телеком-гигант согласился повысить зарплаты работникам

Британский телекоммуникационный гигант BT пришел к согласию с профсоюзами касательно повышения зарплат своим сотрудникам. Так, заработок работников, ныне получающих 50 тысяч фунтов стерлингов и меньше в год, в 2023 году в среднем вырастет на 1,5 тысячи фунтов в годовом исчислении.

Соглашение, которое представят членам профсоюзов, может положить конец забастовкам на предприятии. В BT заявили, что согласно договоренности в общей сложности 85% ее сотрудников в Великобритании получат повышение зарплаты.

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Британская BT повысит зарплаты сотрудникам, чтобы они перестали бастовать

Как отмечает британский телеком-гигант, вместе с повышением зарплаты в апреле, общий рост заработка для наиболее низкооплачиваемых сотрудников BT со следующего года составит более 15%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

Профсоюзы CWU и Prospekt, которые вели переговоры с BT, будут рекомендовать своим членам и сотрудникам телекоммуникационного гиганта согласиться на новые условия. Генсек CWU Дэйв Ворд отметил, что соглашение не состоялось бы, если бы тысячи работников BT Group не бастовали летом этого года.

Храбрость, которую проявили эти работники, вызвала сочувствие внутри страны и заставила компанию (BT – ред. 24 канал) прекратить самолюбование,

– заявил представитель профсоюза.

К слову, повышение зарплаты коснется всего технического персонала, а также 51% всех менеджеров компании в Великобритании. В CWU подчеркнули, что сделка будет означать рост заработка в размере от 6 до 16%, в зависимости от категории и должности работника.

Контекст

Летом 2022 года тысячи работников BT начали бастовать, что стало самым массовым протестом против низких зарплат в Великобритании среди сотрудников телекоммуникационных компаний с 1987 года.

При этом, телеком-отрасль является лишь одним из ряда британских секторов, где работники бастовали в этом году, требуя улучшения условий труда, – также на протесты выходили, в частности, железнодорожники, почтальоны и портовики.

Добавим, что инфляция в Великобритании, в результате которой растут и цены в стране, сейчас составляет 11,1%. Большинство профсоюзов страны призвали компании к повышению зарплат в соответствии с ростом стоимости жизни.