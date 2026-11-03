Не лише оборонні заводи: які підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації

В Україні право бронювати військовозобов'язаних працівників мають не всі роботодавці, а лише підприємства, які відповідають визначеним державою критеріям. Водночас така можливість доступна не тільки оборонним компаніям, а й бізнесу з інших галузей, якщо його діяльність має важливе значення для економіки або забезпечення потреб населення.

Які підприємства можуть бронювати працівників

Право бронювати військовозобов'язаних співробітників мають підприємства, установи й організації, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Також бронювання доступне компаніям, які виконують завдання для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №76, до категорій роботодавців, які можуть претендувати на такий статус, належать:

підприємства оборонно-промислового комплексу, які виконують державні контракти або забезпечують потреби Сил оборони;

компанії паливно-енергетичного комплексу, від стабільної роботи яких залежить енергетична безпека країни;

підприємства транспортної та логістичної інфраструктури, зокрема ті, що забезпечують перевезення й роботу критичних об'єктів;

підприємства агропромислового комплексу та харчової промисловості, діяльність яких має важливе значення для продовольчої безпеки;

компанії у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформаційних технологій, якщо їхня діяльність відповідає встановленим критеріям;

медичні, комунальні та інші підприємства, які забезпечують життєдіяльність населення;

підприємства, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Водночас належність до певної галузі сама по собі не дає права на бронювання. Підприємство повинно відповідати встановленим вимогам і отримати офіційний статус критично важливого. Для цього враховують загальнодержавні, галузеві та регіональні критерії, які затверджують уповноважені органи влади.

Які умови потрібно виконати для бронювання співробітників

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія повинна відповідати щонайменше трьом критеріям, два з яких є обов'язковими. За оновленими правилами, про які уряд повідомив у червні 2026 року, йдеться про такі вимоги:

Відсутність заборгованості зі сплати податків і єдиного соціального внеску. Підприємство має належно виконувати свої фінансові зобов'язання перед державою.

Відповідний рівень середньої заробітної плати. Для більшості підприємств цей показник має становити не менше трьох мінімальних зарплат. У 2026 році це 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, передбачений нижчий поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 гривень.

Ще один критерій на вибір. Компанія може відповідати додатковій вимозі з переліку, затвердженого урядом, профільним міністерством або обласною військовою адміністрацією.

Серед додаткових критеріїв можуть бути значні надходження до державного бюджету, валютна виручка, стратегічне значення для окремої галузі, важливість для територіальної громади або виконання завдань для потреб оборони.

Варто враховувати, що для окремих категорій підприємств передбачені спеціальні умови. Зокрема, для державних і комунальних підприємств діють винятки щодо застосування зарплатного критерію. Також окремі правила можуть поширюватися на підприємства оборонно-промислового комплексу та інші визначені законодавством категорії.

Важливо! Отримання статусу критично важливого підприємства ще не означає автоматичного бронювання всіх співробітників. Кількість військовозобов'язаних, яких можна забронювати, залежить від установленої квоти та категорії роботодавця. Для звичайних критично важливих підприємств діє загальне обмеження, тоді як для окремих категорій, зокрема підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній на прифронтових територіях, передбачені особливі правила.

Крім того, бронюванню підлягають не всі працівники без винятку: роботодавець повинен подати відповідні відомості про військовозобов'язаних співробітників, а самі працівники мають відповідати вимогам законодавства. Подання заявок на бронювання підприємства здійснюють через портал Дія.

Окремо варто згадати, що підприємства оборонно-промислового комплексу, які отримали відповідний статус критично важливих, можуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників. Аналогічна можливість передбачена для критично важливих підприємств, які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій, де не визначено дату завершення бойових дій.

Зверніть увагу! Таким чином, право на бронювання залежить не стільки від сфери діяльності компанії, скільки від її відповідності державним критеріям критичності. Наприклад, аграрне підприємство, виробник продуктів харчування або логістична компанія можуть отримати такий статус, якщо їхня діяльність відповідає затвердженим вимогам.

До речі, Кабінет Міністрів пропонує збільшити мінімальну зарплату на 10,4% – до 9 546 гривень на місяць у 2027 році. Оскільки чинний зарплатний критерій для отримання броні вимагає виплати не менше трьох мінімалок, він автоматично підтягнеться вгору, згідно із законопроєктом №16000.