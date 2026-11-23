Зупинка виробництва на ArcelorMittal Кривий Ріг може створити ризик втрати бронювання для тисяч працівників підприємства. Через вимоги до рівня зарплати під час простою частина металургів може втратити право на економічну відстрочку від мобілізації.

Чому металурги можуть втратити бронювання

Під час простою працівники отримуватимуть меншу зарплату, ніж за звичайного режиму роботи. Тому на цей випадок представники галузі та народні депутати пропонують змінити критерії бронювання для критично важливих підприємств, які тимчасово не можуть працювати через обставини, що від них не залежать, пише "РБК-Україна".

Відповідно до трудового законодавства, оплата простою не забезпечує виконання вимоги щодо доходу на рівні щонайменше трьох мінімальних зарплат, яка необхідна для економічного бронювання. У результаті працівники можуть автоматично втратити право на відстрочку.

Оплата простою згідно із законом нижча, тому працівники автоматично "випадають" із бронювання,

– пояснює голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

Він пропонує для ArcelorMittal Кривий Ріг зробити виняток із зарплатного критерію та зберегти статус критично важливого підприємства. Такий механізм, на його думку, має діяти до відновлення виробництва, а компанія повинна періодично підтверджувати необхідність його застосування.

Цю позицію підтримує народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна.

Президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах також вважає, що для підприємства потрібно розробити окремий механізм бронювання. Він має враховувати не лише зарплати та виробничі показники, а й:

об'єктивні причини зупинки виробництва;

унікальність професій та необхідність збереження компетенцій;

реалістичність планів відновлення роботи.

Чому важливо зберегти металургів

Металургійна галузь потребує фахівців, підготовка яких займає роки. Серед таких професій – доменники, горнові, сталевари, конвертерники, вальцівники, оператори агломераційних машин і коксохіміки.

Особливо важливо зберегти працівників, які мають досвід роботи з обладнанням, що потребує спеціальних процедур під час зупинки та відновлення.

Лише фахівці із значним досвідом можуть правильно перевести коксові батареї в холодну консервацію і потім повернути їх до роботи,

– каже гендиректор асоціації "Укркокс" Анатолій Старовойт.

До переліку важливих для відновлення виробництва спеціалістів також належать енергетики, працівники газового господарства та крановики, які працюють на великих кранах.

Щоб підготувати такого фахівця до самостійної роботи, потрібно 3 – 5 років, а досвід майстра накопичується десятиліттями,

– зазначає Сергій Біленький.

За його словами, збереження кадрового потенціалу під час простою обійдеться підприємству дешевше, ніж відновлення колективу після втрати досвідчених працівників.

Чому ArcelorMittal Кривий Ріг зупиняє виробництво

Нагадаємо, ArcelorMittal Кривий Ріг зупинив роботу. Компанія повідомила уряд, що за нинішніх умов не може безпечно та стабільно відновити роботу після серії російських ракетних атак.

За заявою компанії від 25 вересня 2026 року, за п'ять тижнів завод зазнав чотирьох ударів, унаслідок яких загинули п'ятеро людей, ще 17 працівників отримали поранення, один із них перебуває у критичному стані. Остання атака сталася 21 вересня.

Компанія обговорює з урядом подальшу долю підприємства та планує зосередитися на збереженні інфраструктури, щоб після завершення війни можна було відновити виробництво. Водночас ArcelorMittal очікує списання близько 1 млрд доларів переважно через знецінення виробничих активів та обладнання.



