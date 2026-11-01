Бронювання у 2027 році подорожчає для бізнесу: як зміниться поріг зарплати

В Україні з 1 січня 2027 року поріг офіційної зарплати для бронювання працівників критичних підприємств може зрости на понад 2 тисячі гривень на місяць. Це стане прямим наслідком запланованого урядом підвищення мінімальної зарплати, що збільшить витрати бізнесу на персонал.

Скільки доведеться нараховувати працівникам для оформлення бронювання

Кабінет Міністрів пропонує збільшити мінімальну зарплату на 10,4% – до 9 546 гривень на місяць у 2027 році. Оскільки чинний зарплатний критерій для отримання броні вимагає виплати не менше трьох мінімалок, він автоматично підтягнеться вгору, згідно із законопроєктом №16000.

Загалом роботодавцям доведеться доплачувати щонайменше 2 697 гривень за кожного заброньованого співробітника, якщо його поточна зарплата не дотягує до нових вимог.

Розрахунок зарплатні для бронювання буде таким: 9 546 × 3 = 28 638 гривень.

Для порівняння, у 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, а відповідний поріг – 25 941 гривня.

Для бізнесу, який продовжує роботу на визначених територіях активних чи можливих бойових дій, планка буде дещо нижчою – 23 865 гривень на місяць.

Що це означає для бюджету компаній

Оновлена вимога поширюється як на конкретного фахівця, якого компанія подає на бронювання, так і на загальні стандарти оплати праці на всьому підприємстві. Тобто керівництву доведеться контролювати дотримання встановлених рамок у всій внутрішній звітності.

Для роботодавців це означає додаткове фінансове навантаження на фонд оплати праці. Наприклад, компанії зі штатом у 100 заброньованих спеціалістів доведеться витрачати додатково:

на місяць – 269,7 тисяч гривень;

на рік – 3,23 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що правила бронювання в Україні змінилися. Тоді уряд ліквідував безумовне стовідсоткове бронювання для низки галузей та зосередив підтримку на підприємствах ОПК, енергетики та логістики.

Також документ запроваджує обов'язкові перевірки критичності підприємств та створює новий Координаційний центр.