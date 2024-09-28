"Можуть бути нові потреби": Гетманцев не виключає підвищення податків і наступного року

Вже незабаром підприємці платитимуть більше податків, щоб покрити дефіцит у бюджеті. Однак не виключено, що це підвищення було разовим.

Дефіцит 2024 року – це ще не кінець

Цілком можливо, що у 2025 році податки для підприємців знову зростуть. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю "Українським новинам".

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Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які ми проголосували в першому читанні. Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік,

– сказав посадовець.

Яким може бути підвищення

Наразі Гетманцев не готовий сказати, чи буде підвищення податків у 2025 році і яким воно буде. Усе буде залежатиме від зовнішньої допомоги, яку ми будемо отримувати від партнерів.

Поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо,

– наголосив він.

Наразі не йдеться про підвищення ПДВ, адже потреби підвищувати ставку немає. Гетманцев також додав, що пропонувати підвищення ставки ПДВ – виключно в компетенції уряду.