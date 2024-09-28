Дефицит 2024 года – это еще не конец
Вполне возможно, что в 2025 году налоги для предпринимателей снова вырастут. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Украинским новостям".
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Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые мы проголосовали в первом чтении. Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год,
– сказал чиновник.
Каким может быть повышение
Сейчас Гетманцев не готов сказать, будет ли повышение налогов в 2025 году и каким оно будет. Все будет зависеть от внешней помощи, которую мы будем получать от партнеров.
Пока не имеем 100% уверенности по привлечению всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться,
– подчеркнул он.
Пока речь не идет о повышении НДС, ведь потребности повышать ставку нет. Гетманцев также добавил, что предлагать повышение ставки НДС – исключительно в компетенции правительства.