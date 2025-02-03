Чи ухвалюватиме Рада раптові податки у 2025 році

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент припинить ухвалювати податкові зміни без попереднього перехідного періоду.

Стабільність податкового законодавства

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Українським новинам, посилаючись на рішення Конституційного суду України від 21 січня 2025 року у справі ТОВ "Геомакс-Ресурс", інформує 24 Канал.

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Довідково. Згідно з цим рішенням, Верховна Рада має знаходити баланс між оперативним реагуванням на економічні виклики та забезпеченням стабільності податкового законодавства. Суд наголосив, що податкові закони повинні мати достатній перехідний період, аби платники податків могли вчасно підготуватися до змін.

Комітет більше не підтримуватиме ухвалення податкових змін без розумного строку для адаптації, як це було в перші роки повномасштабної війни. Ми визнаємо, що деякі з попередніх рішень були помилковими,

– заявив Гетманцев.

При цьому додав, що на четвертому році війни, необхідності у таких спішних змінах немає. Адже, надалі Рада буде дотримуватися передбачених законом перехідних періодів, "ідеально – 6 місяців до початку нового бюджетного періоду".

Правило шести місяців

Важливо! Відповідно до Податкового кодексу, будь-які зміни до податкових ставок, зборів чи пільг мають ухвалюватися не пізніше ніж за 6 місяців до нового бюджетного періоду. Також упродовж бюджетного року податкові правила не можуть змінюватися.

При цьому Гетманцев визнав, що можливі незначні відхилення від цього терміну, наприклад, зміни за 5 місяців до нового бюджетного періоду, але в цілому Верховна Рада планує суворо дотримуватися вимог законодавства.