В росіян ще й хлібу не буде: американський зерновий гігант Cargil припиняє експорт до Росії

Російська дочірня компанія одного із найбільших світових агротрейдерів Cargill, заявила про припинення експорту зерна з Росії у наступному сільськогосподарському сезоні. Таке рішення було прийнято на фоні вторгнення Росії до України.

Як повідомляється, у наступному сільськогосподарському сезоні 2023/2024 (почнеться з 1 липня 2023-го і триватиме до 30 Червня 2024-го) компанія повністю припинить експорт зерна з Росії. Поточний сезон при цьому буде завершено за планом.

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Також російська "дочка" Cargill повідомила, що починає переглядати портфель активів, пов'язаних з сільськогосподарської продукції.

Cargill є однією з найбільших світових приватних компаній, що інвестує в харчове виробництво. Компанія веде операції в 70 країнах світу. Компанія працює з більш ніж 160 тисяч фермерів та інших постачальників по всьому світу, щоб забезпечити якісне зерно та інші сільськогосподарські продукти для глобального ринку. У 2021 році компанія Cargill займала 9 місце серед найбільших компаній за рівнем доходів у Fortune 500.

Злочини Росії в сільськогосподарській сфері

З початку повномасштабної війни окупанти вивозять зерно з окупованих територій. Станом на 17 червня 2022 року Росія вкрала до 500 тисяч тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Окрім того, що Росія не лише тоннами краде в України зерно, а й робить все, щоб зруйнувати одну з найважливіших ланок економіки нашої країни. Для цього вони, зокрема, знищують зерносховища та заміновують українські поля.

Так, на зерносховищі компанії "Нібулон", одного з найбільших у країні експортерів сільськогосподарської продукції, після проходу російських військ не залишилося жодної непошкодженої будівлі.

Проблема замінувань ж дуже гостро стоїть у Херсонській області. Там російські війська практично скрізь залишили вибухові речовини після того, як Сили оборони звільнили частину територій.

Загалом за оцінками всесвітньої організації з розмінування HALO Trust, міни та вибухові речовини могли забруднити територію розміром із Велику Британію.