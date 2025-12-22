ChatGPT приніс своїй компанії 3 мільярди доларів: як застосунок заробляє гроші
- ChatGPT заробив 3 мільярди доларів з моменту запуску, обігнавши за темпами зростання TikTok і Disney+.
- Основним джерелом доходу є платні підписки, такі як ChatGPT Plus і ChatGPT Pro.
ChatGPT став одним з найприбутковіших застосунків у світі, обігнавши за темпами фінансового зростання TikTok і Disney+. Основним джерелом доходу для мобільного додатку є платні підписки
Скільки користувачі витратили на ChatGPT?
Загальні витрати користувачів мобільного застосунку ChatGPT досягли 3 мільярдів доларів, завдяки чому поповнилися доходи компанії OpenAI, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.
Ця цифра враховує загальні витрати на пристрої iOS та Android з моменту запуску застосунку у травні 2023 року.
Найвища активність користувачів була зафіксована цього року. У 2025 році споживачі витратили приблизно 2,48 мільярда доларів на застосунок, що на 408% більше, ніж у 2024 році (487 мільйонів доларів). Для порівняння, за перший рік роботи (2023) додаток заробив 42,9 мільйона доларів.
Темпи фінансового зростання ChatGPT випереджають деякі з найпопулярніших сервісів світу:
- ChatGPT знадобився 31 місяць, щоб досягти позначки в 3 мільярди доларів;
- TikTok знадобилося 58 місяців, щоб досягти цього показника;
- Disney+ знадобилося 42 місяці.
Серед інших конкурентів у сфері штучного інтелекту, Grok Ілона Маска має траєкторію, найближчу до ChatGPT. Якщо порівнювати рівень витрат з початку монетизації, Grok має схожі показники.
Як ChatGPT заробляє гроші?
Основним джерелом доходу для мобільного застосунку є платні підписки, такі як ChatGPT Plus (20 доларів на місяць) та ChatGPT Pro (200 доларів на місяць).
Крім того, компанія запустила власний магазин застосунків, який також може стати джерелом доходу в майбутньому.
Останні новини про ChatGPT
OpenAI оновила інструмент створення зображень у ChatGPT, представивши модель GPT Image 1.5, яка працює швидше та краще виконує інструкції. У чаті з'явилася окрема вкладка "Images" з інструментами для генерації та редагування зображень.
У листопаді OpenAI оновила систему безпеки ChatGPT через виявлені ризики емоційної залежності і небезпечних порад, що викликали погіршення психічного здоров'я користувачів. Нова версія GPT-5 має зменшені емоційні взаємодії і включає механізми сповіщення для батьків.
Японські медіа та ігрові компанії, включаючи Square Enix та студію Ghibli, звинувачують OpenAI у порушенні авторських прав через використання їхніх робіт без дозволу для навчання моделі Sora 2.