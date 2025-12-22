ChatGPT приніс своїй компанії 3 мільярди доларів: як застосунок заробляє гроші

ChatGPT став одним з найприбутковіших застосунків у світі, обігнавши за темпами фінансового зростання TikTok і Disney+. Основним джерелом доходу для мобільного додатку є платні підписки

Скільки користувачі витратили на ChatGPT?

Загальні витрати користувачів мобільного застосунку ChatGPT досягли 3 мільярдів доларів, завдяки чому поповнилися доходи компанії OpenAI, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Ця цифра враховує загальні витрати на пристрої iOS та Android з моменту запуску застосунку у травні 2023 року.

Найвища активність користувачів була зафіксована цього року. У 2025 році споживачі витратили приблизно 2,48 мільярда доларів на застосунок, що на 408% більше, ніж у 2024 році (487 мільйонів доларів). Для порівняння, за перший рік роботи (2023) додаток заробив 42,9 мільйона доларів.

Темпи фінансового зростання ChatGPT випереджають деякі з найпопулярніших сервісів світу:

ChatGPT знадобився 31 місяць, щоб досягти позначки в 3 мільярди доларів;

TikTok знадобилося 58 місяців, щоб досягти цього показника;

Disney+ знадобилося 42 місяці.

Серед інших конкурентів у сфері штучного інтелекту, Grok Ілона Маска має траєкторію, найближчу до ChatGPT. Якщо порівнювати рівень витрат з початку монетизації, Grok має схожі показники.

Як ChatGPT заробляє гроші?

Основним джерелом доходу для мобільного застосунку є платні підписки, такі як ChatGPT Plus (20 доларів на місяць) та ChatGPT Pro (200 доларів на місяць).

Крім того, компанія запустила власний магазин застосунків, який також може стати джерелом доходу в майбутньому.

