Чек у банкоматі краще не брати: чому варто уникати друкування квитанцій

Зняття готівки в банкоматі є буденною справою, а роздрукування чеків про транзакції – звичкою. Скористатися нею можуть шахраї, які шукають доступ до карток клієнтів банків.

Чому не варто брати друкованих чеків у банкоматах

Шахраї можуть використовувати банкомати для махінацій, зокрема, збирати інформацію з паперових квитанцій, залишених поблизу. Про пов'язані з чеками ризики ошукання розповіли в Національній поліції.

Правоохоронці рекомендують зберігати пильність під час користування банкоматами. Це допоможе не стати жертвою зловмисників. Оскільки друковані чеки містять дані особистих банківських карток користувачів, їх краще не залишати біля банкоматів. Важлива інформація про рахунок може стати засобом, завдяки якому шахраї виведуть гроші з картки.

Саме тому з міркувань безпеки варто або не друкувати чек, або знищувати його, або забирати з собою. Якщо є потреба перевірити баланс рахунку, краще переглянути його на екрані банкомата або в мобільному застосунку банку.

Що ще рекомендує поліція для безпечного користування банкоматом

Правоохоронці радять перед користуванням уважно оглядати клавіатуру, дисплей і карткоприймач банкомата. У разі виявлення підозрілих пристроїв чи накладок, краще уникнути користування ним.

Також варто прикривати рукою клавіатуру, набираючи PIN-код карти. Якщо його не зробити, встановлені шахраями камери можуть зчитати код.

Допомога від незнайомців біля банкомата може бути частиною шахрайської схеми, тож поліція радить бути пильними до таких випадків поведінки й не приставати на їхні пропозиції.

Якщо ж банкомат затримав картку, потрібно зателефонувати до банку за номером, зазначеним безпосередньо на пристрої. Написані від руки номери мають насторожити, їх не варто використовувати. Також слід заблокувати картку в мобільному застосунку банку, який випустив картку.

Нагадаємо, що захистити свої платіжні картки можна за допомогою окремої SIM-карти для фінансових рахунків, яка буде прив'язаною до паспорта. Це дасть змогу уникнути дублювання SIM-карти зловмисниками.

Також можна зареєструвати віртуальну платіжну картку через онлайн-банкінг для здійснення інтернет-покупок та встановити ліміти на оплату.