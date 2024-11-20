У Росії бракує працівників: доведеться працювати понаднормово

У Росії пропонують зняти обмеження на понаднормову роботу через нестачу робочої сили. Зараз росіянам дозволено працювати понаднормово до 120 годин на рік.

Росіяни працюватимуть більше

Про це заявив російський міністр економічного розвитку Максим Решетніков, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За його словами, росіяни хочуть працювати понаднормово більше, а підприємства готові за це доплачувати.

Він також заявив, що уряд готує ініціативу для зняття обмежень на понаднормову роботу, плануючи узгодити умови з профспілками. Після цього законопроєкт із поправками до Трудового кодексу направлять до Держдуми.

Крім того, Решетніков запропонував скасувати "надлишкові обмеження" щодо працевлаштування жінок, молоді та людей старшого віку.

До слова! У Росії давно спостерігається дефіцит кадрів. Зокрема, робочих рук бракує на підприємствах, що виготовляють військову техніку. Крім того, країна потребує залучення трудових мігрантів через те, що самих росіян для роботи бракує.