Росіяни працюватимуть більше

Про це заявив російський міністр економічного розвитку Максим Решетніков, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За його словами, росіяни хочуть працювати понаднормово більше, а підприємства готові за це доплачувати.

Він також заявив, що уряд готує ініціативу для зняття обмежень на понаднормову роботу, плануючи узгодити умови з профспілками. Після цього законопроєкт із поправками до Трудового кодексу направлять до Держдуми.

Крім того, Решетніков запропонував скасувати "надлишкові обмеження" щодо працевлаштування жінок, молоді та людей старшого віку.

До слова! У Росії давно спостерігається дефіцит кадрів. Зокрема, робочих рук бракує на підприємствах, що виготовляють військову техніку. Крім того, країна потребує залучення трудових мігрантів через те, що самих росіян для роботи бракує.