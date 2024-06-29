На Буковині відкрили перший McDonald’s

У Чернівцях відкрився перший в області ресторан мережі McDonald’s. Він став першим закладом, відкритим в Україні у 2024 році.

Новий ресторан розташований на вулиці Героїв Майдану, 184, та має площу понад 605 метри квадратних. Він налічує 175 місць у залі та 136 на терасі, оснащений 12 цифровими терміналами самообслуговування та сервісом обслуговування за столиком.

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Що відомо про новий McDonald’s

У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану, 184 відкрився перший в області ресторан мережі McDonald’s. Це також перший заклад мережі, відкритий в Україні у 2024 році.

Новий ресторан має площу понад 605 метри квадратних та налічує 175 місць у залі і 136 місць на терасі. В залі встановлені 12 цифрових терміналів самообслуговування, а також діє сервіс обслуговування за столиком.

Автомобілісти можуть скористатися послугами МакДрайву, який працює з 5:00 до 22:30, тоді як ресторан відчинений з 7:00 до 22:30. За кілька тижнів після відкриття запрацює також служба доставки МакДелівері.

Ресторан у Чернівцях став 101-м закладом мережі McDonald’s в Україні, яка загалом налічує 118 ресторанів. У планах на 2024 рік – відкриття ще 6 закладів.