Про це повідомляє пресслужба McDonald’s в Україні. Там додали, що за останні 10 років цей ресторан щороку входив до топ-5 ресторанів нашої країни за відвідуваністю.

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Закриття закладу біля вокзалу

З 1 червня McDonald’s закриває свій топовий ресторан на Центральному залізничному вокзалі у Києві на реконструкцію. У 2011 році цей заклад став другим у світі рестораном мережі за кількістю відвідувань.

Ремонтні роботи планують завершити до листопада цього року, і поки заклад оновлюватиметься, клієнти можуть зробити замовлення у двох ресторанах McDonald’s, розташованих на Південному вокзалі всього за 600 та 800 метрів від Вокзальної площі – на вулиці Січеславська, 6 та Георгія Кирпи, 5а,

– написали у пресслужбі.

Водночас зазначається, що після завершення робіт буде оновлено дизайн зали на 193 місця, також відкриється тераса на 88 місць. Також у ресторані поблизу київського вокзалу вперше зʼявляться 11 терміналів самообслуговування.

Окрім цього, McDonald’s на Вокзальній площі стане першим закладом української мережі з пасажирським ліфтом між першим і другим поверхом, з якого відкриватиметься вид на площу.

Нові ресторани McDonald's

У 2024 році McDonald's відкрив свій новий заклад у Печерському районі столиці неподалік монумента "Батьківщина – мати" та мосту Патона. Його адреса – бульвар Миколи Міхновського, 33А. Ресторан має площу 444 квадратних метри й вміщує 84 відвідувачі у залі та 36 – на терасі.

Також перед Новим роком новий заклад відкрили на трасі Київ – Чоп. Він розташований на 20-му кілометрі після виїзду з Києва у селі Стоянка, Бучанського району. Цей ресторан буде особливо зручним для українців, що прямують у західні регіони нашої держави.