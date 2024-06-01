Об этом сообщает пресс-служба McDonald's в Украине. Там добавили, что за последние 10 лет этот ресторан ежегодно входил в топ-5 ресторанов нашей страны по посещаемости.

Смотрите также Мужчина показал бургер 1995 года, который неподвластен времени: как он выглядит

Закрытие заведения возле вокзала

С 1 июня McDonald's закрывает свой топовый ресторан на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве на реконструкцию. В 2011 году это заведение стало вторым в мире рестораном сети по количеству посещений.

Ремонтные работы планируют завершить до ноября этого года, и пока заведение будет обновляться, клиенты могут сделать заказ в двух ресторанах McDonald's, расположенных на Южном вокзале всего в 600 и 800 метрах от Вокзальной площади – на улице Сичеславская, 6 и Георгия Кирпы, 5а,

– написали в пресс-службе.

В то же время отмечается, что после завершения работ будет обновлен дизайн зала на 193 места, также откроется терраса на 88 мест. Также в ресторане вблизи киевского вокзала впервые появятся 11 терминалов самообслуживания.

Кроме этого, McDonald's на Вокзальной площади станет первым заведением украинской сети с пассажирским лифтом между первым и вторым этажом, с которого будет открываться вид на площадь.

Новые рестораны McDonald's

В 2024 году McDonald's открыл свое новое заведение в Печерском районе столицы недалеко от монумента "Родина – мать" и моста Патона. Его адрес – бульвар Николая Михновского, 33А. Ресторан имеет площадь 444 квадратных метра и вмещает 84 посетителя в зале и 36 – на террасе.

Также перед Новым годом новое заведение открыли на трассе Киев – Чоп. Он расположен на 20-м километре после выезда из Киева в селе Стоянка, Бучанского района. Этот ресторан будет особенно удобным для украинцев, направляющихся в западные регионы нашего государства.