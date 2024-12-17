Одну з найстаріших поштових компаній – Royal Mail купив чеський мільярдер

Уряд Великої Британії офіційно санкціонував продаж International Distribution Services (IDS), материнської компанії Royal Mail, чеському мільярдерові Даніелю Кретинському. Royal Mail, визнана однією з найстаріших поштових служб у світі, перейде у власність Кретинського.

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Про це повідомляє 24 Канал з посилання на BBC. Вартість угоди 3,6 мільярда фунтів стерлінгів (4,5 мільярдів доларів). Очікують, що поглинання завершать на початку наступного року.

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Що відомо про Royal Mail

Royal Mail працює з 1516 року. У 2023 році будівлю відокремили від Поштового відомства і приватизували.

Втім, останні роки видались складними у фінансових питаннях. Зокрема, компанію оштрафували на 10,5 мільйонів фунтів за невиконання планів з доставлення поштових відправлень.

Кретінський був акціонером компанії

Два роки тому компанія Кретінського EP Group стала найбільшим акціонером, а у травні поточного року мільярдер оголосив про намір стати повноправним власником компанії.

Таким чином, Деніел Кретінський став першим іноземним власником Royal Mail за 500-річну історію компанії. При цьому він заявив про намір розвивати компанію та пообіцяв зберегти торгову марку, штаб-квартиру та податкове резидентство Royal Mail у Великій Британії протягом наступних 5 років.

Цікаво, що британська влада перевіряла Кретінського на зв'язки з Росією, перш ніж продати йому компанію. Це пов'язано з тим, що раніше мільярдер був залучений у процес транспортування російського газу до Центральної Європи.