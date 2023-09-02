Чеський фонд RSJ може вкласти 12 мільйонів євро в українські котельні

В Україні триває підготовка до опалювального сезону. Допомогти з цим готові наші партнери, аби найважливіші об'єкти навіть попри атаки окупантів не залишалися без тепла.

Російські окупанти цієї зими продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру України. Наші партнери допомагають як з відновленням об'єктів, так і з новими проєктами, які мають на меті зруйнувати плани росіян.

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Інвестиції у котельні на біомасі

Чеський фонд RSJ Investments готовий вкладати гроші у котельні на біомасі в Україні. Йдеться про інвестиції на понад 12 мільйонів євро.

Загальна потужність котелень повинна скласти 80 МВт. Головна мета проєкту – забезпечити постачання тепла у лікарні та інші установи без перебоїв.

Котельні на альтернативних видах палива – одне з актуальних рішень для українських громад. Це можливість забезпечити теплом насамперед об'єкти критичної інфраструктури навіть під час енергетичних викликів,

– заявила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

Нагадаємо, українських підприємців та населення повідомили про те, що варто готуватися до важкої зими. Експерти наголосили – відключень світла варто очікувати навіть у тому випадку, якщо окупантам не вдасться завдати нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.