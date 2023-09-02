Российские оккупанты этой зимой продолжат атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Наши партнеры помогают как с восстановлением объектов, так и с новыми проектами, направленными на разрушение планов россиян.

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Инвестиции в котельные на биомассе

Чешский фонд RSJ Investments готов вкладывать деньги в котельной на биомассе в Украине. Речь идет об инвестициях более чем на 12 миллионов евро.

Общая мощность котельных должна составить 80 МВт. Главная цель проекта – обеспечить поставки тепла в больницы и другие учреждения без перебоев.

Котельные на альтернативных видах топлива – одно из самых актуальных решений для украинских общин. Это возможность обеспечить теплом прежде всего объекты критической инфраструктуры даже во время энергетических вызовов,

– заявила глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева.

Напомним, украинским предпринимателям и населению сообщили о том, что стоит готовиться к тяжелой зиме. Эксперты подчеркнули – отключений света следует ожидать даже в том случае, если оккупантам не удастся нанести новые повреждения энергетической инфраструктуре.