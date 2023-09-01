Впервые санкции против сектора гражданской авиации в России были введены весной 2022 года. Главная причина – начало полномасштабной агрессии против Украины. Кроме того, в марте прошлого года США, Канада, Великобритания и страны ЕС приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.

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США ввели новые санкции против России

Министерство торговли США сообщило о введении новых санкций против российских компаний, профессионально занимающихся перевозками, сообщают российские СМИ. Для примера, к "черному списка" попали следующие воздушные суда:

  • Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;
  • Один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан";
  • Два Gulfstream;
  • Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;
  • Airbus A319 от компании RusJet.

Также американское ведомство наложило санкционные ограничения против 117 новых самолетов, использующихся российскими магистральными авиакомпаниями. Упомянем, некоторые из них:

  • "Аэрофлот";
  • "Победа";
  • S7 Airlines;
  • Norwind;
  • Nordstar;
  • "Уральские авиалинии";
  • Utair.

Сейчас санкционные списки США насчитывают 297 самолетов, принадлежащих российским компаниям. В том числе речь идет о двух бизнес-джетах Романе Абрамовиче, который обещал передать средства от продажи футбольного клуба "Челси" пострадавшим в Украине от войны, но "изменил" мнение и до сих пор этого не сделал.