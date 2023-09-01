Впервые санкции против сектора гражданской авиации в России были введены весной 2022 года. Главная причина – начало полномасштабной агрессии против Украины. Кроме того, в марте прошлого года США, Канада, Великобритания и страны ЕС приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.

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США ввели новые санкции против России

Министерство торговли США сообщило о введении новых санкций против российских компаний, профессионально занимающихся перевозками, сообщают российские СМИ. Для примера, к "черному списка" попали следующие воздушные суда:

Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;

Один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан";

Два Gulfstream;

Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 от компании RusJet.

Важно! В Германии задержали бизнесмена, который помогал россиянам, передавая им важные компоненты для беспилотников. Этим предпринимателем оказался мужчина имени Вальдемар. Интересно, что у него тоже есть российский паспорт.

Также американское ведомство наложило санкционные ограничения против 117 новых самолетов, использующихся российскими магистральными авиакомпаниями. Упомянем, некоторые из них:

"Аэрофлот";

"Победа";

S7 Airlines;

Norwind;

Nordstar;

"Уральские авиалинии";

Utair.

Сейчас санкционные списки США насчитывают 297 самолетов, принадлежащих российским компаниям. В том числе речь идет о двух бизнес-джетах Романе Абрамовиче, который обещал передать средства от продажи футбольного клуба "Челси" пострадавшим в Украине от войны, но "изменил" мнение и до сих пор этого не сделал.