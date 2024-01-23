Чоловік хотів незаконно провезти каву на мільйон гривень: яку брехню він вигадав для декларації

Один з мешканців Львівщини хотів завезти в Україну цілу партію кави. Втім, він хотів здійснити оборудку незаконно, ще й прибрехав у митній декларації.

Тисячі упаковок кави як "особисті речі"

Українські митники на пункті пропуску "Шегині – Медика" виявили спробу незаконного ввезення кави. Йдеться про 3 526 упаковок товару, про які чоловік вирішив змовчати у декларації.

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"Підприємець" намагався завезти каву в зернах торгової марки "Gimoka". У митній декларації він вказав, що везе лише "особисті речі".

У пункт пропуску "Шегині – Медика" із Республіки Польща прибув транспортний засіб "IVECO", яким керував 40-річний житель Львівської області. Під час проходження митного контролю громадянин вказав у декларації лише про наявність особистих речей,

– повідомили митники.

Товар, який чоловік намагався незаконно провезти на територію України, митники виявили під час огляду автомобіля. Орієнтовна вартість цієї кількості кави з Італії – понад мільйон гривень.

Чоловік буде змушений заплатити штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це понад 450 тисяч гривень. Згідно з санкцією статті, конфіскація товару можлива, але не обов'язкова.