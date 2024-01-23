Тысячи упаковок кофе как "личные вещи"

Украинские таможенники на пункте пропуска "Шегини – Медика" обнаружили попытку незаконного ввоза кофе. Речь идет о 3 526 упаковках товара, о которых мужчина решил смолчать в декларации.

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"Предприниматель" пытался ввезти кофе в зернах торговой марки "Gimoka". В таможенной декларации он указал, что везет только "личные вещи".

В пункт пропуска "Шегини – Медика" из Республики Польша прибыло транспортное средство "IVECO", которым управлял 40-летний житель Львовской области. При прохождении таможенного контроля гражданин указал в декларации только о наличии личных вещей,

– сообщили таможенники.

Товар, который мужчина пытался незаконно провезти на территорию Украины, таможенники обнаружили при осмотре автомобиля. Примерная стоимость этого количества кофе из Италии – более миллиона гривен.

Мужчина будет вынужден заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, это более 450 тысяч гривен. Согласно санкции статьи, конфискация товара возможна, но не обязательна.