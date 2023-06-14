Не війна: чеський посол назвав головні страхи релокації чеського бізнесу в Україну

Посол Чехії в Україні Радек Матула розповів, що велика кількість чеських компаній працюють в Україні навіть попри війну. Втім, для залучення нових інвестицій потрібно трішки попрацювати над правилами гри.

За словами посла Чехії в Україні, попри війну в нас залишились працювати близько 200 компаній. Їх може бути більше, але для цього потрібні деякі зміни.

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Які проблеми в Україні зупиняють чеський бізнес

За словами посла, наразі головним стримуючим фактором чеських інвестицій в Україну є війна. Але разом з тим є ще кілька аспектів, які грають не меншу роль.

Деякі компанії готові переносити своє виробництво в Україну через брак робочої сили у Чехії, або ж створювати спільні бізнес-проєкти з українцями. Однак чеські бізнесмени не впевнені, що їхній капітал буде у безпеці.

Мова про несвоєчасні виплати за боргами чеським компаніям (у тому числі з ПДВ), відлякують поширені в Україні випадки корупційних практик та необґрунтованих штрафів,

– сказав Матула.

Також виникає багато питань щодо недосконалої законодавчої бази. Є питання і до судової системи, адже підприємці хочуть, щоб у разі виникнення конфліктів ця інстанція була чесною і на неї не було жодного стороннього впливу.

За його словами, одна з деревообробних компаній згорнула свою діяльність в Україні через несправедливе, на її думку, рішення суду.