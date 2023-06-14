По словам посла Чехии в Украине, несмотря на войну, у нас осталось работать около 200 компаний. Их может быть больше, но для этого требуются некоторые изменения.

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Какие проблемы в Украине останавливают чешский бизнес

По словам посла, сейчас главным сдерживающим фактором чешских инвестиций в Украину является война. Но вместе с тем есть еще несколько аспектов, играющих не меньшую роль.

Некоторые компании готовы переносить свое производство в Украину из-за нехватки рабочей силы в Чехии, или же создавать совместные бизнес-проекты с украинцами. Однако чешские бизнесмены не уверены, что их капитал будет в безопасности.

Речь о несвоевременных выплатах по долгам чешским компаниям (в том числе по НДС), отпугивают распространенные в Украине случаи коррупционных практик и необоснованных штрафов,

– сказал Матула.

Также возникает множество вопросов относительно несовершенной законодательной базы. Есть вопросы и в судебной системе, ведь предприниматели хотят, чтобы в случае возникновения конфликтов эта инстанция была честной и на нее не было никакого постороннего влияния.

По его словам, одна из деревообрабатывающих компаний свернула свою деятельность в Украине из-за несправедливого, по ее мнению, решения суда.