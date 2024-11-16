Розслабитись не вийде: який прийом вигадали фастфуди, щоб пришвидшити потік людей

Маркетологам належить багато геніальних ідей. Вони нас фактично оточують, хоча зазвичай ми не звертаємо на них жодної уваги.

Коли швидкість важлива

Потік людей – важливий елемент в житті фастфудів, розповідає 24 Канал. Для цих закладів вкрай важливо, аби люди швиденько їли та не займали місця надовго.

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Звісно, заявляти гостям подібні вимоги ніхто не буде. Тож потрібно було знайти рішення, яке б спонукало відвідувачів не відволікатися від їжі та не ставати перепоною для загального потоку.

Допомагає музика

Саме з цією метою у закладах швидкого харчування грає енергійна музика. Підсвідомо люди починають підлаштовуватися під її ритм, що цілком відповідає їхньому бажанню швидко та смачно перекусити, а заклад не турбується про плинність відвідувачів.

До речі, сьогодні саунд-дизайнери допомагають закладам створити дійсно незабутню атмосферу.