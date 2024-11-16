Когда скорость важна

Поток людей – важный элемент в жизни фастфудов, рассказывает 24 Канал. Для этих заведений крайне важно, чтобы люди быстро ели и не занимали места надолго.

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Конечно, заявлять гостям подобные требования никто не будет. Поэтому нужно было найти решение, которое бы побудило посетителей не отвлекаться от еды и не становиться преградой для общего потока.

Помогает музыка

Именно с этой целью в заведениях быстрого питания играет энергичная музыка. Подсознательно люди начинают подстраиваться под ее ритм, что вполне соответствует их желанию быстро и вкусно перекусить, а заведение не беспокоится о текучести посетителей.

Кстати, сегодня саунд-дизайнеры помогают заведениям создать действительно незабываемую атмосферу.