Как можно зарабатывать через TikTok
Монетизировать можно не только просмотры на видео, а и прямые эфиры, музыку, сообщает 24 Канал со ссылкой на OMG agency.
Читайте также Банки Казахстана обрабатывают платежи для России значительно дольше, чем раньше
Заметьте! Сейчас за 1 тысячу просмотров TikTok платит ориентировочно от 0,02 до 0,04 долларов. Эта сумма зависит от многих факторов, в частности, от страны, где живет автор контента.
Очевидно, что эта сумма небольшая. Увеличить поступления от TikTok можно благодаря проведению эфиров. Прямые трансляции монетизируются так:
- через рекламные интеграции;
- благодаря продаже товаров в прямом эфире;
- через подарки, которые присылают зрители.
Обратите внимание! Прямые эфиры в TikTok можно проводить только после того, как автор наберет не менее 1 тысячи подписчиков.
За что еще можно получить деньги от TikTok:
- продвижение определенного продукта/бренда;
- продвижение музыки конкретно взятого автора (благодаря созданию видео с этим звуком);
- награды от TikTok.