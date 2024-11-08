IKEA продала свій останній склад у Росії

Після початку повномасштабної війни в Україні багато компаній покинули російський ринок. Зокрема і IKEA оголосила про призупинення роботи у 2022 році.

Як IKEA покинула російський ринок

Російські ЗМІ повідомили, що IKEA продала свій останній актив на території Росії. Йдеться про масштабний склад у підмосковному Єсиповому.

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Зверніть увагу! Цей дистриб'юторський центр був відкритий ще у 2003 році. Склад має площу орієнтовно 180 тисяч метрів квадратних. Саме з цього центру відбувалося обслуговування усіх магазинів IKEA в Росії.

У березні 2022 року IKEA не просто зупинила роботу роздрібних мереж на території Росії та Білорусі. Шведська компанія також "поставила на стоп" фабрики у цих країнах.

У 2023 році IKEA почала поступовий продаж своїх активів у Росії:

заводи IKEA були викуплені російськими компаніями "Лузалес" та "Слотекс";

штаб-квартира IKEA у "Хімки бізнес-парк" була подана компанії "КЛС-ХІмки".

Зауважте! Є інформація про те, що проданий склад IKEA не перебував у експлуатації з моменту виходу компанії з російського ринку.

Що відомо про продаж складу IKEA

Угоду про продаж складу IKEA схвалила російська урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями. Умови проведення процедури були такі:

IKEA має сплатити добровільний внесок у бюджет Росії;

сума угоди враховує дисконт.

Нагадаємо! У жовтні російський уряд підняв мінімальний дисконт з 50% до 60%, а внесок до бюджету з 15% до 3% від вартості активу. Угода IKEA реалізується за "старими" ставками.