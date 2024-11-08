Скільки штрафів отримали ФОПи

В середньому податкова зараз проводить 600 перевірок на місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

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Для порівняння, у 2021 році проводилось близько 2 600 перевірок. А втім, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Деякі підприємці оскаржують штрафні рішення. Наприклад, цього року після податкових перевірок було донараховано 2,33 мільярда гривень, але після оскарження сума знизилася до 1,06 мільярда гривень.

Цікаво! Для порівняння, минулого року підприємцям вдалося оскаржити лише третину штрафів.

За які порушення можуть штрафувати

Податкова може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець:

занижував доходи;

завищував витрати;

неправомірно користувався податковими пільгами;

допускався порушень у сфері ПДВ; затримував подання звітності;

співпрацював із ризиковими контрагентами;

не дотримувався валютного законодавства;

порушував правила обліку податкових різниць.

До слова! Цього року Податкова запланувала понад 3,3 тисячі планових перевірок для компаній і підприємців. З 1 грудня в Україні також скасовується мораторій на документальні перевірки підприємців 1 та 2 груп, тому кількість перевірок може збільшитися.