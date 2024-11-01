Чому клієнтам Monobank доведеться змінювати картки

Журналістка 24 Каналу написала у службу підтримки Monobank та отримала підтвердження про те, що до кінця цього року картки Mastercard в банку дійсно перестануть працювати.

До теми Monobank переходить на Visa: що це означає для клієнтів

Зверніть увагу! Наразі офіційного анонсу щодо переходу на картки Visa на офіційному сайті немає.

Відтак якщо у клієнта пластикова картка Mastercard, то можна замовити безкоштовно новий пластик чорної картки після перевипуску. Водночас такі зміни в банку пояснюють економією.

За останні декілька років суттєво змінились умови роботи для банківських карток – інтерчейндж знизився з 1,6% до 0,7%, а податок на прибуток банків зріс з 18% до 50%. З цієї причини, банк мігрує на платіжну систему Visa,

– зауважують в Monobank.

Крім того, за інформацією від служби підтримки, карти по тарифах і умовах користування абсолютно рівні. Їх головна відмінність це різні програми лояльності – у Visa програма "Світ Привілеїв Visa".

Яка різниця між чорною та білою картками Mono Якщо чорна карта є універсальною та має кредитний ліміт, то біла карта є лише дебетовою (з власними коштами на рахунку). Обидві карти мають однакові тарифи й за ними нараховується прибуток на залишок коштів та кешбек.

Як замінити карту в банку

Зайдіть у мобільний застосунок банку,

Свайпніть вправо, аби перейти в налаштування картки (якщо дизайн застосунку старий),

Натисніть у переліку функцій "Перевипустити",

Нова картка з'явиться в застосунку одразу,

Водночас для отримання пластикової картки доведеться зачекати її доставку "Новою поштою", що займе декілька днів.

Важливо! Заміна не потрібна для преміальних карток, як-от "Залізна" та "Платинова".

Цікаво, що для клієнтів, які перебувають за кордоном, перевипустити фізичну карту буде важче. Якщо на такій карті Mastercard залишаться гроші, й клієнт не матимете можливості перевипустити її, то, на жаль, вихідні операції будуть не доступні.

Втім ви можете перевипустити картку на віртуальну й кошти будуть залишатись. Достатньо натиснути на потрібну картку, далі обрати пункт "Перевипустити картку",

– додають в банку.

Чи збережеться кредитний ліміт

У розмові з 24 Каналом аналітик Андрій Шевчишин розповів, що зазвичай при заміні картки змінюється лише її номер, водночас рахунок (IBAN) залишається.

Зауважте! У такому випадку, якщо змінювати карту Mastercard, з якої був витрачений кредитний ліміт на певну суму, умовно 5 тисяч гривень, то ця сума автоматично з'явиться на новій карті після заміни.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Айбан – це всі дані клієнта. Він залишається в банку без змін.

Шевчишин додав, що перехід банку на нову платіжну систему – це не нова практика. Це просто означає, що банк обрав для себе більш вигідні умови.