Почему клиентам Monobank придется менять карты

Журналистка 24 Канала написала в службу поддержки Monobank и получила подтверждение о том, что до конца этого года карты Mastercard в банке действительно перестанут работать.

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Обратите внимание! Сейчас официального анонса о переходе на карты Visa на официальном сайте нет.

Поэтому если у клиента пластиковая карта Mastercard, то можно заказать бесплатно новый пластик черной карты после перевыпуска. В то же время такие изменения в банке объясняют экономией.

За последние несколько лет существенно изменились условия работы для банковских карт – интерчейндж снизился с 1,6% до 0,7%, а налог на прибыль банков вырос с 18% до 50%. По этой причине банк мигрирует на платежную систему Visa,
– отмечают в Monobank.

Кроме того, по информации от службы поддержки, карты по тарифам и условиям пользования абсолютно равны. Их главное отличие – это разные программы лояльности – у Visa программа "Мир привилегий Visa".

Какая разница между черной и белой картами Mono

Если черная карта является универсальной и имеет кредитный лимит, то белая карта является только дебетовой (с собственными средствами на счете). Обе карты имеют одинаковые тарифы и по ним начисляется прибыль на остаток средств и кешбэк.

Как заменить карту в банке

  • Зайдите в мобильное приложение банка,
  • Свайпните вправо, чтобы перейти в настройки карты (если дизайн приложения старый),
  • Нажмите в перечне функций "Перевыпустить",
  • Новая карта появится в приложении сразу,
  • В то же время для получения пластиковой карты придется подождать ее доставку "Новой почтой", что займет несколько дней.

Важно! Замена не нужна для премиальных карт, таких как "Железная" и "Платиновая".

Интересно, что для клиентов, которые находятся за рубежом, перевыпустить физическую карту будет труднее. Если на такой карте Mastercard останутся деньги, и клиент не будет иметь возможности перевыпустить ее, то, к сожалению, выходные операции будут не доступны.

Впрочем, вы можете перевыпустить карту на виртуальную и средства останутся. Достаточно нажать на нужную карту, далее выбрать пункт "Перевыпустить карту",
– добавляют в банке.

Сохранится ли кредитный лимит

В разговоре с 24 Каналом аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что обычно при замене карты меняется только ее номер, одновременно счет (IBAN) остается.

Заметьте! В таком случае, если менять карту Mastercard, с которой был потрачен кредитный лимит на определенную сумму, условно 5 тысяч гривен, то эта сумма автоматически появится на новой карте после замены.

Андрей Шевчишин

Финансовый аналитик

Айбан – это все данные клиента. Он остается в банке без изменений.

Шевчишин добавил, что переход банка на новую платежную систему – это не новая практика. Это просто означает, что банк выбрал для себя более выгодные условия.

Что означает IBAN

Он расшифровывается, как International Bank Account Number, то есть международный номер банковского счета. Он предназначен для упрощения операций между банками. Применение IBAN является обязательным в Украине для банков, небанковских поставщиков платежных услуг, а также для эмитентов электронных денег при формировании номера электронного кошелька.