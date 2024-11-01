Почему клиентам Monobank придется менять карты

Журналистка 24 Канала написала в службу поддержки Monobank и получила подтверждение о том, что до конца этого года карты Mastercard в банке действительно перестанут работать.

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Обратите внимание! Сейчас официального анонса о переходе на карты Visa на официальном сайте нет.

Поэтому если у клиента пластиковая карта Mastercard, то можно заказать бесплатно новый пластик черной карты после перевыпуска. В то же время такие изменения в банке объясняют экономией.

За последние несколько лет существенно изменились условия работы для банковских карт – интерчейндж снизился с 1,6% до 0,7%, а налог на прибыль банков вырос с 18% до 50%. По этой причине банк мигрирует на платежную систему Visa,

– отмечают в Monobank.

Кроме того, по информации от службы поддержки, карты по тарифам и условиям пользования абсолютно равны. Их главное отличие – это разные программы лояльности – у Visa программа "Мир привилегий Visa".

Какая разница между черной и белой картами Mono Если черная карта является универсальной и имеет кредитный лимит, то белая карта является только дебетовой (с собственными средствами на счете). Обе карты имеют одинаковые тарифы и по ним начисляется прибыль на остаток средств и кешбэк.

Как заменить карту в банке

Зайдите в мобильное приложение банка,

Свайпните вправо, чтобы перейти в настройки карты (если дизайн приложения старый),

Нажмите в перечне функций "Перевыпустить",

Новая карта появится в приложении сразу,

В то же время для получения пластиковой карты придется подождать ее доставку "Новой почтой", что займет несколько дней.

Важно! Замена не нужна для премиальных карт, таких как "Железная" и "Платиновая".

Интересно, что для клиентов, которые находятся за рубежом, перевыпустить физическую карту будет труднее. Если на такой карте Mastercard останутся деньги, и клиент не будет иметь возможности перевыпустить ее, то, к сожалению, выходные операции будут не доступны.

Впрочем, вы можете перевыпустить карту на виртуальную и средства останутся. Достаточно нажать на нужную карту, далее выбрать пункт "Перевыпустить карту",

– добавляют в банке.

Сохранится ли кредитный лимит

В разговоре с 24 Каналом аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что обычно при замене карты меняется только ее номер, одновременно счет (IBAN) остается.

Заметьте! В таком случае, если менять карту Mastercard, с которой был потрачен кредитный лимит на определенную сумму, условно 5 тысяч гривен, то эта сумма автоматически появится на новой карте после замены.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Айбан – это все данные клиента. Он остается в банке без изменений.

Шевчишин добавил, что переход банка на новую платежную систему – это не новая практика. Это просто означает, что банк выбрал для себя более выгодные условия.