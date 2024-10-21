Почему Monobank переходит на Visa

Как сообщил оператор службы поддержки mono в комментарии для Forbes, Visa предложила банку более выгодные условия сотрудничества на следующие пять лет. По его словам, это позволит сохранить нынешние стандарты качества обслуживания.

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До конца года monobank переведет всех пользователей "черных" и "белых" карт на платежную систему Visa. А те карты Mastercard, которые не будут переведены на Visa – будут деактивированы до конца 2024 года.

Обратите внимание! На Mastercard останутся только премиум-продукты, такие как "железные" и "платиновые" карты.

В чем разница между "черной" и "белой" картами Mono

Разница между "черной" и "белой" картами заключается в их функциях: "черная" карта является универсальной и имеет кредитный лимит, тогда как "белая" карта является только дебетовой. Оба типа карт имеют одинаковые тарифы, по ним начисляется прибыль на остаток средств и кэшбек.