Чому Monobank переходить на Visa

Як повідомив оператор служби підтримки mono в коментарі для Forbes, Visa запропонувала банку більш вигідні умови співпраці на наступні пʼять років. За його словами, це дозволить зберегти нинішні стандарти якості обслуговування.

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До кінця року monobank переведе всіх користувачів "чорних" і "білих" карток на платіжну систему Visa. А ті картки Mastercard, які не будуть переведені на Visa – будуть деактивовані до кінця 2024 року.

Зауважте! На Mastercard залишаться тільки преміум-продукти, такі як "залізні" та "платинові" картки.