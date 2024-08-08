Податок для надбагатих: яке нововведення може чекати на Італію та Швейцарію

7 липня Кабінет міністрів прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні затвердив подвоєння податків на закордонні доходи. Швейцарія також задумується над схожим кроком

Що відбувається в Італії

Рішення італійського уряду стало ударом для значної кількості експатів, що прагнуть уникнути вищих податків у європейських країнах. Потрібно розуміти, що до цього Італія була дуже популярною для проживання серед надбагатих людей.

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Так відбувалось через дію "футбольної" схеми, яку впровадили у 2017 році. Особливо вона стала популярною серед багатіїв, коли Великобританія покинула ЄС.

Влада Італії вирішила впровадити ці зміни, аби скоротити дефіцит бюджету. Торік він досяг 7,4% від ВВП (в нормі орієнтовно 3%). Така ситуація серйозно непокоїть країни ЄС.

Яке рішення може прийняти Швейцарія

Довідка: Футбольна схема дозволяла резидентам та громадянам, які прожили за кордоном щонайменше 9 із 10 останніх років, сплачувати фіксований податок – 100 тисяч євро. Йдеться про закордонні доходи чи активи протягом 15 років.

Поки що уряд Швейцарії лише роздумує над підвищенням податків. Саме у цій країні проживає 22 із 500 найбагатших людей в усьому світі.

Швейцарські урядовці мають декілька ідей для використання отриманих коштів. Зокрема, таким чином планують боротися із наслідками зміни клімату.