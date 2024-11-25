У центрі Львова закриваються або продаються заклади харчування: чому явище може стати масовим

Працювати у час війни бізнесу стає все далі складніше. Особливо на це впливає платоспроможність населення.

Негативна тенденція

Більш як 50 ресторанів у центрі Львова або закриваються, або готові розглянути пропозиції з продажу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на співзасновника холдингу !FEST Юрія Назарука.

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Після зими буде твердо більше. Весь сектор послуг та гостинності падає. Буде купа закриттів та звільнень. І це у Львові,

– розповів Назарук.

У чому причини

Головний фактор – падіння попиту, адже грошей в людей більше не стає.

Найважливіше менше грошей – таке відчуття, шо кров густішає і все сповільняється,

– зауважив Назарук.

Також він не розуміє, навіщо у Львові комендантська година, адже часові обмеження теж впливають на потік людей, який бізнес може обслуговувати. Співзасновник холдингу !FEST вважає, що важкі наслідки війни Україні доведеться долати і в бізнесі, який за ці кілька років суттєво постраждав.