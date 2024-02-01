Маск принципово не наймає звільнених раніше працівників: чому мільярдер сам відбирає людей

Мільярдер Ілон Маск дуже прискіпливо ставиться до набору персоналу. Найбагатший бізнесмен світу навіть готовий сам переглядати усіх кандидатів.

Маск вимогливий до нового персоналу

Ілон Маск делегує багато повноважень, однак в деяких процесах залишається активно залученим. Зокрема, це стосується і найму нових працівників.

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Як розповів один з працівників соцмережі Х, який залучений до процесу найму, мільярдер особисто бере участь у відборі нових кандидатів. В Ілона є певні вимоги, які він не переступає за жодних обставин.

Виявляється, для Маска є певні табу, наприклад, звільнення з попереднього місця роботи. Якщо у заявці вказаний такий досвід – вона одразу бракується.

Якщо вас звільнили, не варто навіть витрачати час на подачу заявки,

– розповіло джерело.

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Маску байдуже, з яких причин сталося звільнення та чи працівник взагалі є винним у ситуації. Він просто переходить до розгляду інших кандидатів, незалежно від досвіду та навичок того, кого він забракував через звільнення.

Раніше Маск особисто спілкувався з усіма кандидатами, адже вважає, що навіть один невідповідний працівник може порушити усю структуру роботи. Однак згодом став погоджувати попередні заявки. Цей підхід він використовує і в інших своїх компаніях – Tesla та SpaceX.