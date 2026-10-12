"Чек потрібен?": що приховує питання касира в супермаркеті

Візит до супермаркету часто супроводжується стандартними питаннями на касі та пильними поглядами охорони на виході. Проте далеко не всі вимоги працівників торгівлі є законними, а деякі звичні процедури приховують важливі фінансові нюанси.

Чи повинен касир видавати чек?

Відмова від паперового корінця дозволяє магазинам просто зекономити папір, але це жодним чином не звільняє їх від реєстрації продажу та сплати податків. Як пояснюють юристи компанії Mudri.partners, продавець за будь-яких умов зобов'язаний провести розрахункову операцію через касову систему й видати фіскальний чек, пише 24 Канал.

Операція за будь-яких умов проводиться через РРО або ПРРО з обов'язковим формуванням розрахункового документа,

– кажуть юристи компанії Mudri.partners.

Тобто, навіть якщо ви сказали "ні", ваш чек формується в електронному вигляді або просто не друкується фізично. Це гарантує, що ваші гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь, частка якої в Україні досі становить від 30% до 50%.

Чому фіскальний документ важливий для вашого гаманця?

У Державній податковій службі наголошують, що видача чека – це ваша головна зброя у захисті прав споживача. Без нього ви не зможете повернути бракований товар чи довести факт покупки, якщо виникнуть проблеми зі здоров'ям після вживання неякісних продуктів. Нині цифрові чеки активно видають великі мережі, такі як EVA чи "Книгарня "Є", надсилаючи їх на пошту або пропонуючи відсканувати QR-код.

Продавець має видати клієнтові розрахунковий документ встановленої форми на повну суму покупки. Це може бути касовий, товарний або видатковий чек, розрахункова квитанція тощо.

Чи має право охорона вимагати чек на виході з магазину?

Часто після оплати товару покупці стикаються з іншою проблемою – вимогою охоронців показати чек біля дверей. Згідно з українським законодавством, щойно ви оплатили товар і отримали його, він стає вашою приватною власністю. Працівники охорони не є правоохоронцями і не мають жодних повноважень державних органів для примусового огляду ваших речей.

Перевірка чеків на виході є внутрішньою процедурою торговельної мережі, яка використовується для контролю можливих помилок або втрат, однак не створює для покупця юридичного обов'язку пред'являти чек,

– юристи Mudri.partners.

Що робити, якщо вас не випускають із супермаркету?

Ви маєте повне право відмовитися показувати чек охоронцю. Держпродспоживслужба нагадує: затримувати вас або викликати поліцію працівники магазину можуть лише за наявності чітких доказів крадіжки. Наприклад, якщо спрацювала противикрадальна рамка, камери зафіксували порушення, або інші покупці вказали на крадія. Якщо ж вас намагаються утримувати силою безпідставно – сміливо викликайте поліцію самі, адже лише правоохоронці мають право на проведення процесуальних дій.