Поляки обіцяють "шокуючу" інформацію про українське зерно – претензія на мільярди злотих

Польські фермери продовжують загальнонаціональний страйк та блокаду пунктів пропуску з Україною. Вони переконані, що їхній ринок зазнав великих збитків.

Поляки обіцяють "шокуючу" інформацію про українське зерно

Протести польських фермерів через безмитний імпорт української агропродукції в ЄС та проти нових екологічних вимог для аграріїв тривають. Окрім того, на думку поляків, імпорт з України був здійснений з порушеннями, і всю відповідну інформацію хочуть оприлюднити.

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Зокрема, заступник міністра сільського господарства та розвитку села Міхал Колодзейчак заявив, що вже зібрав усю інформацію про імпортерів українського зерна. Тепер він шукатиме правові підстави, аби його оприлюднити.

Цього тижня ми будемо опиратися на юридичні висновки. Ми хочемо, щоб кожен поляк міг побачити, хто заробляв гроші, коли у польських фермерів були великі проблеми,

– сказав Колодзейчак.

За його словами, список попереднього уряду виявився недійсним, тому йому довелося збирати інформацію від різних служб. Він заявив, що вона шокуюча, мовляв, на польський ринок потрапило 330 тисяч тонн технічного зерна, яке потім реалізували на споживання.

Найдешевша пшениця, імпортована з України торік, коштувала 51 злотий за тонну, що у 20 разів нижче за поріг рентабельності вирощування в Польщі. Загалом в Україну надійшло 6 мільярдів злотих, – заявив посадовець.

Місцевий аналітик Мирослав Марчиняк заявив, що публікація списку компаній, які закупили технічне зерно і продали його як споживче, повинна "закрити цю тему". Також він додав, що Польща втратила два роки, і потребує негайних системних рішень.

Самі представники польського зернового ринку протестують проти публікації будь-яких списків, однак напруга дійшла такого рівня, що зважати на їхні інтереси вже не збираються.