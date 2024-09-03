Військовий збір для бізнесу вводитись не буде: у Раді пояснили причини

В жовтневому пакеті податкових новацій не буде військового збору у розмірі і 1% з доходів бізнесу. Цей пункт було прибрано з першої версії законопроєкту.

Чому вирішили не впроваджувати збір

Редакція законопроєкту, що пройшла реєстрацію в парламенті 18 липня, передбачала введення такого податку. Однак, бізнес виступив проти цієї норми.

Читайте також Від 50 тисяч та більше: яка робота з дому в Україні є високооплачувана

Данило Гетманцев Голова Комітету з питань фінансів Верховної ради України Податок з обороту має декілька істотних вад. По-перше, це новий податок. І це дуже важливо. Бо будь-який новий податок – це гірше за податок, який вже існує. Існуючий податок уже перерозподілився на всю економіку, є досвід його правозастосування, зрозумілі шляхи уникнення оподаткуванню і протидії цьому

Гетманцев наголошує, що податок з обороту має каскадний ефект. Тобто, поки товар проходить шлях від виробника і до роздрібної реалізації, відсоток, який потрібно сплатити збільшується.

Цей податок стимулює створення вертикально інтегрованих структур. А у нас такої цілі немає. Ми не повинні впливати на економіку деструктивним чином через податки. Навпаки, податки повинні бути непомітні для економіки,

– зазначає Гетманцев.

Урядовець наголошує, що у деяких бізнесів мінімальна рентабельність, тобто вона знаходиться на рівні орієнтовно 1%. Така риса характерна для галузі страхування, гуртової торгівлі та певних фінансових послуг.