Єдине, що можуть придбати: росіяни почали скуповувати вживані китайські автомобілі

Росіяни здійснили "прорив" в автомобільній галузі. Принаймні, раніше вживані китайські авто на ринку агресора не були популярними ніколи.

Новий тренд

Обмежений вибір та шалені ціни на авто призвели до того, що для більшості росіян стали доступні лише вживані авто з Китаю. Це нове явище для ринку агресора, раніше такого ніколи не спостерігалося.

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Також вживані авто завозять у Росію з Японії, Південної Кореї та Білорусі. Постачання звичних європейському ринку машин через Киргизстан, Вірменію та Казахстан вже майже немає.

Це ще не кінець

Нові автомобілі також здебільшого завозять з Китаю: у липні це було 92% з понад 80 тисяч завезених машин.

Вже зараз купівельна спроможність росіян щодо автомобілів скоротилася до мінімуму, але Кремль на цьому зупинятися не збирається. Незабаром у Росії піднімуть утилізаційний та інші збори, внаслідок чого ціна на автомобілі зросте ще більше. Місцеві аналітики запевняють, що такими темпами у 2030 році дозволити собі придбання авто зможуть лише 5 – 7% росіян.