Російські авіакомпанії почали втрачати літаки: чому так відбувається

Захід ввів значну кількість санкцій проти Росії. Обмеження також стосуються авіаційного сектору.

Чому Росія втрачає літаки

Російські ЗМІ повідомляють, що Росія почала втрачати літаки під впливом санкцій Заходу. Йдеться про те, що цей транспорт стає непридатним для польотів.

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У період з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість бортів у 13 найбільших авіаперевізників Росії зменшилась на 3%. Зараз орієнтовна чисельність літаків придатних для польотів сягає 693 штук. Основною причиною "вибування" суден з експлуатації є складнощі з обслуговуванням та ремонтом.

Найбільше скоротилась кількість літаків у компаніях, що входять у групу "Аерофлот", їх стало менше на 12 штук. "Законсервували", при цьому, ще 19 літаків.

Цьогоріч кількість перевезень у російських авіакомпаніях скоротилась на 7% у порівнянні з 2023 роком. Зараз у річному вимірі вона сягає 98,1 мільйона осіб. У 2023 році цей показник складав 105 мільйонів пасажирів.