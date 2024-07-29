Почему Россия теряет самолеты

Российские СМИ сообщают, что Россия начала терять самолеты под влиянием санкций Запада. Речь идет о том, что этот транспорт становится непригодным для полетов.

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В период с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 года количество бортов в 13 крупнейших авиаперевозчиков России уменьшилось на 3%. Сейчас ориентировочная численность самолетов пригодных для полетов достигает 693 штук. Основной причиной "выбытия" судов из эксплуатации являются сложности с обслуживанием и ремонтом.

Больше всего сократилось количество самолетов в компаниях, входящих в группу "Аэрофлот", их стало меньше на 12 штук. "Законсервировали", при этом, еще 19 самолетов.

Заметьте! В этом году количество перевозок в российских авиакомпаниях сократилось на 7% по сравнению с 2023 годом. Сейчас в годовом измерении оно достигает 98,1 миллиона человек. В 2023 году этот показатель составлял 105 миллионов пассажиров.