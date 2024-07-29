Нехватка работников нарастает

В макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка говорится о том, что сочетание увеличения социальных выплат и низкой инфляции способствует дальнейшему росту реальных доходов населения.

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Нехватка работников остается значительной и продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения,

– объясняют в НБУ.

Количество работников несколько увеличилось, что в основном связано с сезонными факторами. Однако в целом количество новых вакансий на сайтах поиска работы в июне практически осталась на том же уровне.

Это несмотря на то, что обычно в этот период они "сезонно растут, в частности из-за начала жатвы".

Какие еще работники критически нужны

Кроме того, спрос существенно возрастает на строителей. По словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, Украине понадобится около 1,5 миллиона строителей в течение следующих 5-10 лет.

Заметьте! Россия уже уничтожила более 60 миллионов квадратных метров жилой площади в стране. Перегинец также отметил, что до начала полномасштабной войны в Украине насчитывалось всего 300 тысяч строителей.