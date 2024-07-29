Нехватка работников нарастает
В макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка говорится о том, что сочетание увеличения социальных выплат и низкой инфляции способствует дальнейшему росту реальных доходов населения.
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Нехватка работников остается значительной и продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения,
– объясняют в НБУ.
Количество работников несколько увеличилось, что в основном связано с сезонными факторами. Однако в целом количество новых вакансий на сайтах поиска работы в июне практически осталась на том же уровне.
Это несмотря на то, что обычно в этот период они "сезонно растут, в частности из-за начала жатвы".
Какие еще работники критически нужны
Кроме того, спрос существенно возрастает на строителей. По словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, Украине понадобится около 1,5 миллиона строителей в течение следующих 5-10 лет.